Хэмилтон: с возрастом я осознал, что выигрывать в каждой гонке нельзя

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что изменилось в его восприятии гонок с возрастом.



«Когда ты далеко в чемпионате, то ты сильнее рискуешь и готов цепляться за любую возможность. Лидеру же напротив, приходится играть в долгую игру. Это тонкая грань, хотя, пока ты молод, ты не думаешь об этих вещах.



С годами подобное восприятие подвергается изменениям. Сейчас я думаю о том, как много человек работало над моим болидом и о том, что я не должен их подвести. Не нужно быть эгоистом.Иногда попытка использовать любую возможность приводит к потере очков в чемпионате. С возрастом я стал командным игроком и осознал, что выигрывать в каждой гонке нельзя», — приводит слова Хэмилтона Marca.