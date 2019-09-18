Сато не взяли в «Торо Россо» в 2009 году, потому что он оказался слишком быстр

Японский пилот Такума Сато рассказал о причинах, по которым он не смог подписать контракт с «Торо Россо» в 2009 году. Как сообщается в статье в японской версии журнала Autosport, в австрийской команде пригласили Сато, однако практически сразу отказали ему, поскольку в «Ред Булл» наложили вето на подписание контракта с японцем.
«Никогда не забуду, это был мой день рождения, 28 января 2009 года. Тост позвонил мне и поздравил, сообщив, что я стал пилотом его команды. Но через пять часов Тост снова позвонил и извинился, сказав, что ему позвонили из Австрии. Я разозлился и швырнул телефон в стену», — рассказал Сато.
Причиной такого решения концерна стало то, что Такума Сато оказался быстрее Себастьена Буэми, что могло бросить тень на молодёжную программу «Ред Булл». Именно поэтому в итоге в команде предпочли Себастьена Бурде, который был медленнее, чем швейцарец Буэми, на которого в команде планировали сделать ставку. Официальной версией такого решения руководства «Ред Булл» стал возраст Сато — в команде якобы хотели видеть более молодого пилота.
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