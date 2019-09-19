Хюлькенберг предположил, что Мик Шумахер попадёт в Ф-1 в 2021 году
Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг высказал предположение, что его соотечественник Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, станет призовым пилотом Ф-1 не позднее 2021 года. Шумахер-младший является действующим чемпионом европейской Формулы-3. В сезоне-2019 20-летний немец, который входит в молодёжную программу «Феррари», выступает в Формуле-2.
«Уверен, мы увидим его в Формуле-1 не позже чем через два года. Конечно, надо ещё оценить условия, в которых он будет развиваться как пилот. Ожидания невероятно высоки.
Мик оказался в непростой ситуации. Но он, насколько я могу судить со стороны, хорошо с этим справляется. Он уже одержал первую победу в Ф-2», — цитирует Хюлькенберга GPFans.
Бинотто: настанет момент, когда Мик Шумахер будет готов к Ф-1
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