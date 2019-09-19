«Хаас» продлил контракт с Грожаном до 2020 года

В «Хаасе» сообщили, что французский гонщик Ромен Грожан продолжит выступать за команду и в сезоне-2020. Его напарником останется Кевин Магнуссен, чей контракт изначально был рассчитан до 2020 года включительно.
Грожан присоединился к «Хаасу» в 2016 году, когда американская команда пришла в Формулу-1.
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сказал, что основной причиной продления контракта стал опыт Грожана.
«Необходимость иметь в составе опытных пилотов имеет ключевое значение для «Хааса». Ромен Грожан и Кевин Магнуссен продолжат выступать за команду в 2020-м, и у нас останутся пилоты, которые обеспечат коллективу платформу для дальнейшего роста», — цитирует Штайнера пресс-служба команды.
После 14 этапов сезона-2019 «Хаас» занимает девятое место в Кубке конструкторов, опережая лишь «Уильямс».
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