«Хаас» продлил контракт с Грожаном до 2020 года

В «Хаасе» сообщили, что французский гонщик Ромен Грожан продолжит выступать за команду и в сезоне-2020. Его напарником останется Кевин Магнуссен, чей контракт изначально был рассчитан до 2020 года включительно.

Грожан присоединился к «Хаасу» в 2016 году, когда американская команда пришла в Формулу-1.

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сказал, что основной причиной продления контракта стал опыт Грожана.

«Необходимость иметь в составе опытных пилотов имеет ключевое значение для «Хааса». Ромен Грожан и Кевин Магнуссен продолжат выступать за команду в 2020-м, и у нас останутся пилоты, которые обеспечат коллективу платформу для дальнейшего роста», — цитирует Штайнера пресс-служба команды.

После 14 этапов сезона-2019 «Хаас» занимает девятое место в Кубке конструкторов, опережая лишь «Уильямс».