Хэмилтон описал Гран-при Сингапура тремя словами

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон назвал три слова, с которыми у него ассоциируется этап Формулы-1 в Сингапуре. Видео выложено в официальном «твиттере» Bose.
«Фейерверки. Огни. Жара», — сказал Хэмилтон.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Хэмилтон является действующим победителем Гран-при Сингапура. В 2018 году он почти на девять секунд опередил на финише Макса Ферстаппена из «Ред Булл», а третье место занял Себастьян Феттель («Феррари»).
После 14 этапов текущего сезона Хэмилтон лидирует в личном зачёте, опережая другого гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса на 63 очка.
В 2019 году проведение Гран-при Сингапура из-за лесных пожаров в соседней Индонезии оказалось под угрозой. Организаторы принимают меры, направленные на снижение уровня задымлённости.
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