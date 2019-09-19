Россиянин Исаакян заменит остающегося в коме Корреа в Формуле-2

Российский гонщик Матевос Исаакян выступит на последних двух этапах сезона Формулы-2 в Сочи и Абу-Даби. Исаакян заменит в составе «Хароуза» американца Хуана Мануэля Корреа, который попал в тяжёлую аварию на этапе в Спа 31 августа. Корреа продолжает оставаться в коме в реанимационной палате одной из лондонских клиник.

«Я рад принять участие в чемпионате Формулы-2, особенно на домашнем для себя этапе. Довольно неожиданное продолжение сезона, но я благодарен за эту возможность и рад присоединиться к команде. Будет нелегко, так как мне придётся сразу сесть за руль в тренировке в Сочи.

Самое главное — понять шины. Но я не считаю, что это невозможно. Постараюсь прорваться в десятку и заработать очки», — цитирует Исаакяна пресс-служба команды.

21-летний Исаакян выступал в GP3 за «Койранен» в конце 2015 года и весь 2016-й. В 2017 году он стал вторым по итогам сезона Формулы-3,5. В 2018-м он выступал в WEC в программе SMP Racing.