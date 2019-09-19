Феттель: титул-2019 от нас далеко-далеко

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель, выступающий за «Феррари», признал, что побороться за титул в 2019 году у него уже вряд ли получится. За семь этапов до окончания сезона Феттель, не выигравший в этом году ни одной гонки, занимает пятое место в личном зачёте, на 115 очков отставая от лидера Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Мы не фавориты в чемпионате. Мы очень-очень далеки от титула. Не требуется быть очень умным, чтобы это понять. Но впереди ещё будут гонки, в которых мы окажемся более конкурентны, чем на некоторых других этапах. Мы обязаны убедиться, что правильно развиваем машину, и сделать так, чтобы к концу сезона стать более конкурентными, чем сейчас», — приводит слова Феттеля GrandPX.news.

Шарль Леклер, напарник Феттеля, выиграл в 2019 году две гонки: Гран-при Бельгии и Италии. До этого монегаск не побеждал в Формуле-1.