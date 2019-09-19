Источник: Хюлькенберг может перейти в «Альфа Ромео»

После того как в «Хаасе» продлили контракт с Роменом Грожаном, стало ясно, что Нико Хюлькенберг, которому понадобилось искать новую команду вследствие прихода в «Рено» Эстебана Окона, не сможет выступать за американскую команду в 2020 году. Предполагается, что одним из возможных вариантов продолжения карьеры для Хюлькенберга станет переход в «Альфа Ромео», сообщает издание Auto Bild.
В сезоне-2019 призовыми пилотами «Альфа Ромео» являются Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. Контракт Райкконена действует до сезона-2020 включительно, а вот срок действия соглашения Джовинации истекает в 2019-м. По информации издания, руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр не исключает возможности прихода в его команду нового пилота, причём особенно высоко ценит Хюлькенберга. Определённые шансы вернуться есть и у резервного пилота «Альфа Ромео» Маркуса Эрикссона.
В 2009 году Хюлькенберг стал чемпионом GP2 в составе команды «АРТ», которую возглавлял Вассёр. Кроме того, именно Вассёр приглашал Хюлькенберга в «Рено» перед сезоном-2017. Однако сам руководитель покинул команду ещё до начала чемпионата.
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