Источник: Хюлькенберг может перейти в «Альфа Ромео»

После того как в «Хаасе» продлили контракт с Роменом Грожаном, стало ясно, что Нико Хюлькенберг, которому понадобилось искать новую команду вследствие прихода в «Рено» Эстебана Окона, не сможет выступать за американскую команду в 2020 году. Предполагается, что одним из возможных вариантов продолжения карьеры для Хюлькенберга станет переход в «Альфа Ромео», сообщает издание Auto Bild.

В сезоне-2019 призовыми пилотами «Альфа Ромео» являются Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. Контракт Райкконена действует до сезона-2020 включительно, а вот срок действия соглашения Джовинации истекает в 2019-м. По информации издания, руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр не исключает возможности прихода в его команду нового пилота, причём особенно высоко ценит Хюлькенберга. Определённые шансы вернуться есть и у резервного пилота «Альфа Ромео» Маркуса Эрикссона.

В 2009 году Хюлькенберг стал чемпионом GP2 в составе команды «АРТ», которую возглавлял Вассёр. Кроме того, именно Вассёр приглашал Хюлькенберга в «Рено» перед сезоном-2017. Однако сам руководитель покинул команду ещё до начала чемпионата.