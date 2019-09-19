Бинотто поддержал Джовинацци на фоне слухов о Хюлькенберге в «Альфа Ромео»

Место Антонио Джовинацци в «Альфа Ромео» на сезон-2020 оказалось под угрозой, после того как Нико Хюлькенберг не смог договориться с «Хаасом» о контракте. Предполагается, что в 2020-м Хюлькенберг, вынужденный уйти из «Рено» вследствие прихода Эстебана Окона, может стать призовым гонщиком «Альфа Ромео», где заменит Джовинацци.

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто выразил поддержку Джовинацци, которому команда из Маранелло предоставила право провести полный сезон в «Альфа Ромео». После 14 этапов сезона на счету Джовинацци три очка, а у его напарника Кими Райкконена — 31.

«Он допустил ошибку в Бельгии, что не пошло ему на пользу. Но он ехал в очковой зоне. В Монце он подтвердил, что способен финишировать в первой десятке. Антонио прибавляет, но его надо поддерживать так, как он заслуживает. Не думаю, что он сейчас сохраняет должное спокойствие. Считаю, будет правильно дать ему почувствовать, что «Феррари» в него верит, так как он один из наших гонщиков.



У Антонио впереди важные гонки, в которых он может подтвердить свой рост. Это не тест, но возможность подтвердить то, что он продемонстрировал в последних гонках. Мы видели, что выступления Антонио в квалификации последовательно улучшаются, они стали очень близки к уровню Кими, в то время как в гонках на нём ещё сказываются два года без гонок, особенно при борьбе колесо в колесо», — цитирует Бинотто Autosport.

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