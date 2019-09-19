Источник: Кубица сегодня объявит, что не останется в «Уильямсе»

Польский гонщик «Уильямса» Роберт Кубица сегодня, 19 сентября, официально объявит, что покинет британскую команду по окончании сезона-2019. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на польские СМИ. Кубица примет участие в пресс-конференции ФИА, которая начнётся в 20:30 по местному времени (15:30) — ожидается, что именно на ней Роберт сделает официальное заявление.



По данным польских СМИ, вместе с Кубицей «Уильямс» покинет его спонсор — компания PKN Orlen. Представители пресс-службы «Уильямса» не смогли оперативно прокомментировать данную информацию.



Ранее сообщалось, что Кубица в 2020 году может стать резервным гонщиком «Рейсинг Пойнт». В «Уильямсе» польского пилота может заменить канадский гонщик Формулы-2 Николас Латифи.