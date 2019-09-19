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Штайнер объяснил, почему «Хаас» выбрал Грожана, а не Хюлькенберга

Штайнер объяснил, почему «Хаас» выбрал Грожана, а не Хюлькенберга
Авто / Формула-1 0

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал решение американской команды продлить контракт с Роменом Грожаном, а не взять на его место Нико Хюлькенберга.

«Решение было на грани, потому что они оба — очень хорошие гонщики. Я надеюсь, Нико останется в Ф-1, ведь он мне нравится, он хороший пилот. В итоге мы решили остаться с Роменом. Он с командой уже четыре года, мы знаем его сильные и слабые стороны, знаем, что в хороший день он очень хороший пилот, а он очень хорошо знает команду.

Главная причина в том, что наша машина в этом году работает не так, как мы хотим. В конечном счёте это никак не связано с пилотами, которые управляют автомобилем. Если мы сейчас заменим пилота, то не знаю, помогло бы это нам сделать машину лучше. Могло помочь, а могло и нет, потому что новый парень не знал бы, с чего мы начинаем. Ромен играют важную работу в процессе понимания причин, что не так с машиной. Мы не хотели иметь какие-либо дополнительные неизвестные.

Мы решили взять Ромена, но я не знаю, пришёл бы к нам Нико. Мы говорили с Нико, но он не говорил: „Я приду“. Мы общались, но никогда не делали официального предложения. Так что я не знаю, принял бы он его или нет. Это вы должны спросить у него», — приводит слова Штайнера Crash.

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