Штайнер объяснил, почему «Хаас» выбрал Грожана, а не Хюлькенберга

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал решение американской команды продлить контракт с Роменом Грожаном, а не взять на его место Нико Хюлькенберга.
«Решение было на грани, потому что они оба — очень хорошие гонщики. Я надеюсь, Нико останется в Ф-1, ведь он мне нравится, он хороший пилот. В итоге мы решили остаться с Роменом. Он с командой уже четыре года, мы знаем его сильные и слабые стороны, знаем, что в хороший день он очень хороший пилот, а он очень хорошо знает команду.
Главная причина в том, что наша машина в этом году работает не так, как мы хотим. В конечном счёте это никак не связано с пилотами, которые управляют автомобилем. Если мы сейчас заменим пилота, то не знаю, помогло бы это нам сделать машину лучше. Могло помочь, а могло и нет, потому что новый парень не знал бы, с чего мы начинаем. Ромен играют важную работу в процессе понимания причин, что не так с машиной. Мы не хотели иметь какие-либо дополнительные неизвестные.
Мы решили взять Ромена, но я не знаю, пришёл бы к нам Нико. Мы говорили с Нико, но он не говорил: „Я приду“. Мы общались, но никогда не делали официального предложения. Так что я не знаю, принял бы он его или нет. Это вы должны спросить у него», — приводит слова Штайнера Crash.
- 19 сентября 2019
-
14:54
-
14:45
-
14:10
-
14:06
-
13:52
-
13:43
-
12:27
-
12:07
-
11:40
-
11:14
-
10:58
-
10:26
-
10:13
-
09:15
-
00:37
- 18 сентября 2019
-
23:38
-
22:52
-
22:01
-
20:51
-
19:56
-
18:32
-
17:49
-
17:28
-
16:24
-
15:03
-
14:10
-
13:10
-
12:04
-
11:03
-
10:09
-
09:08
-
00:35
-
00:08
- 17 сентября 2019
-
22:13
-
21:57