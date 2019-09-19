Феттель: выступаю не лучшим образом, но это не катастрофа

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свои выступления в 2019 году. В текущем сезоне Феттель пока не выиграл ни одной гонки, а его напарник Шарль Леклер выиграл Гран-при Бельгии и Италии, открыв счёт победам в Формуле-1.
По словам Феттеля, нельзя утверждать, что сейчас он находится в наихудшей форме за всю карьеру.
«Я не помню всю свою карьеру, откровенно говоря. Я уже довольно давно выступаю. Сейчас, конечно, не лучшая полоса, но и не худшая. Я принимаю всё как есть.
Выступаю не лучшим образом, но это не катастрофа. Это не тот уровень, на котором я хочу выступать, но такое случается с каждым», — цитирует Феттеля Crash.
В сезоне-2014 Феттель в свой последний сезон в составе «Ред Булл» также не одержал ни одной победы, когда его напарником стал Даниэль Риккардо, выигравший три гонки.
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