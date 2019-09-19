«Уильямс» официально подтвердил уход Кубицы после сезона-2019

В «Уильямсе» выпустили заявление, в котором сказано, что польский гонщик Роберт Кубица решил покинуть команду по окончании сезона-2019.

Кубица смог вернуться в Формулу-1 после тяжёлых травм, полученных в аварии на ралли в феврале 2011 года. В 2018 году он был резервным гонщиком «Уильямса», а в 2019-м стал призовым пилотом коллектива.

«Хотел бы поблагодарить команду за последние два сезона и за помощь в возвращении в Формулу-1. Я приятно провёл время в «Уильямсе» — как в качестве резервного гонщика, так и в статусе призового пилота. Но теперь чувствую, что настало время написать новую главу карьеры», — цитирует Кубицу пресс-служба команды.

На счету Кубицы одна победа в Формуле-1. Он выиграл Гран-при Канады 2008 года, выступая за «БМВ-Заубер».