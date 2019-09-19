Кубица заявил о желании остаться в Ф-1, несмотря на уход из «Уильямса»

Польский гонщик Роберт Кубица заявил, что не намерен уходить из Формулы-1, после того как объявил о решении покинуть «Уильямс» после сезона-2019.

Кубица смог вернуться в Формулу-1 после тяжёлых травм, полученных в аварии на ралли в феврале 2011 года.

«Я всегда говорил, что потребовалось много сил и времени, чтобы восстановиться и вернуться в спорт. С тех пор как я вернулся в Формулу-1, мне всегда хотелось остаться здесь.

Теперь моя цель — остаться в Формуле-1, но не любой ценой. Считаю, мне надо заниматься тем, что вернёт мне удовольствие от гонок. Этот сезон стал очень тяжёлым с точки зрения результатов. Возвращаться в Ф-1 после такой долгой паузы непросто», — приводит слова Кубицы GPToday.

Компания Orlen, спонсор Кубицы, подтвердила, что переговоры с несколькими командами Ф-1 на тему контракта поляка находятся «на продвинутой стадии».

После 14 этапов сезона на счету «Уильямса», занимающего 10-е, последнее место в Кубке конструкторов, одно очко, и принёс его Кубица, ставший 10-м на Гран-при Германии.