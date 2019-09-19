Ньюи возглавит команду в серии электровнедорожников

Легендарный инженер Эдриан Ньюи попробует себя в роли руководителя команды — британец возглавит команду серии Extreme E Veloce, в числе основателей которой числятся Харрисон Ньюи и бывший гонщик Формулы-1 Жан-Эрик Вернь.



Extreme E — гонки на внедорожниках с электроприводом. В первом сезоне серии о своём участии заявили 12 команд, гонки будут проходить в экстремальных климатических условиях.



«Extreme E — уникальный шанс привлечь внимание людей к экологическим проблемам», — приводит слова Эдриана Ньюи Autosport.



«Я захотел поучаствовать в новой серии, как только увидел концепцию серии. Мы сделаем всё возможное, чтобы рассказать людям об изменениях климата на Земле», — подчеркнул Жан-Эрик Вернь.