Хюлькенберг: переговоры с «Хаасом» были серьёзными, но мы не договорились

Гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг прокомментировал решение команды «Хаас» подписать контракт с Роменом Грожаном, а не с ним. Вопреки заявлению главы «Хааса» Гюнтера Штайнера Хюлькенберг заявил, что он получал от команды конкретное предложение о переходе.



«Я ожидал этого. Я не преследовал этот контракт. У нас не было договорённости, мы не договорились с „Хаасом“. Конечно, „Хаас“ был вариантом, мы общались. Определённо это не секрет. Мы просто не договорились, не смогли достичь сделки. Переговоры были серьёзными, но мне трудно вдаваться в детали. Это всё конфиденциальная информация. Получал ли я предложение от „Хааса“? Да, конечно», — приводит слова Хюлькенберга Crash.



Также немец прокомментировал предположение, что теперь его лучшим вариантом на 2020 год является «Альфа Ромео».



«Думаю, вы видите и сами понимаете, какие варианты ещё доступны. Где есть места, а где — нет. Думаю, всё вполне очевидно. В некоторой степени всё теперь вышло из-под моего контроля. Так что важнее всего — пилотировать и давать результат. Есть возможности и реальный шанс, но это игра, в которой ты никогда не можешь быть до конца уверен», — заключил Хюлькенберг.

Хюлькенберг признался, что будущее в Формуле-1 теперь не в его руках