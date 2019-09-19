Албон: «Ред Булл» не ставит передо мной конкретных задач

Пилот «Ред Булл» Александер Албон отметил, что команда не ставила перед ним определённых целей на вторую половину сезона.



«Люди думают, что передо мной стоит цель не отстать от Макса Ферстаппена больше, чем на определённое время. Но это не так. В «Ред Булл» понимают мою ситуацию и оставляют мне пространство и время для улучшения. Я тоже хочу видеть прогресс по мере того, как всё больше времени провожу в болиде, но на данный момент передо мной не стоит конкретных целей», — приводит слова Александера Албона GPToday.



Гран-при Сингапура станет для Албона третьей гонкой в составе «Ред Булл» после перехода из «Торо Россо». Албон занял в составе австрийской команды место французского гонщика Пьера Гасли.