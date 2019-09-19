Экс-спонсор «Хааса» сообщил, что команду могут продать восточным инвесторам

Команда Формулы-1 «Хаас» может быть продана инвесторам из Саудовской Аравии. О переговорах по этому вопросу заявил бывший спонсор американской конюшни — компания Rich Energy.
«Желаем „Хаасу“ удачи в переговорах по продаже команды инвесторам из Саудовской Аравии. Отличная команда и классная инвестиция», — написано на официальной странице Rich Energy в «Твиттере».
Напомним, Rich Energy прекратил сотрудничество с «Хаасом» в ходе сезона. В процессе разрыва партнёрских отношений руководитель компании Уильям Стори несколько раз отметился противоречивыми и скандальными заявлениями.
Команда «Хаас» провела дебютный сезон в Формуле-1 в 2016 году. Она была основана Джином Хаасом, являющимся также сооснователем команды «Стюарт-Хаас Рэйсинг», участвующей в серии NASCAR.
В нынешнем сезоне результаты «Хааса» оставляют желать лучшего. После четырнадцати этапов чемпионата мира команда занимает девятое место в Кубке конструкторов, опережая в зачёте лишь «Уильямс».
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