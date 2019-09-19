В Италии считают, что Феттель может уйти из Формулы-1 на один год

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Феррари» Себастьян Феттель уже неоднократно подчёркивал, что намерен продолжить карьеру в «Больших призах» и в 2020 году. Однако непрекращающиеся неудачи немца заставляют итальянскую прессу обсуждать возможные сценарии. По сведениям La Gazzetto dello Sport, нельзя исключать варианта, при котором Феттель приостановит карьеру на один год и вернётся в 2021 году.

В контракте Себастьяна с «Феррари» прописано условие, по котором он может уйти из команды. Если события действительно будут развиваться по такому сценарию, наиболее вероятной заменой Феттелю называют пилота «Рено» Даниэля Риккардо. У австралийца на следующий сезон заключён контракт с нынешней командой, но, по слухам, он получит право покинуть Энстоун в случае предложения ведущих коллективов чемпионата.