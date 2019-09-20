Марко запретил Хюлькенбергу звонить ему

19 сентября стало известно, что команда «Хаас» продлила сотрудничество с французским пилотом Роменом Грожаном. Между тем, место Грожана в американской конюшне оставалось единственным реальным вариантом продолжения карьеры в Формуле-1 для Нико Хюлькенберга, который по окончании сезона покинет «Рено». В ходе сезона ходили слухи, что немец может трудоустроиться в «Ред Булл». Но по признанию самого спортсмена, советник австрийской команды Хельмут Марко дал ясно понять, что дорога в «Ред Булл» ему закрыта.

«Пилотировать „Ред Булл“ по-прежнему остаётся моей мечтой. Я общался с Хельмутом Марко на протяжении всего августа. Но в какой-то момент он сказал: „не звони мне больше“», — приводит слова Хюлькенберга Essentially Sports.