Хэмилтон отписался от всех аккаунтов в «Инстаграме»

Пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», лидирующий в личном зачёте сезона-2019, отписался от всех аккаунтов, на которые был подписан в «Инстаграме». Хэмилтон рассказал, что такое решение серьёзно изменило его жизнь.
«Я просто хотел начать с чистого листа. Я заметил, что после пробуждения всегда первым делом заходил в «Инстаграм» и смотрел, что случилось. Выходило, что я играл в догонялки, и я решил это изменить.
Теперь я просыпаюсь, и у меня есть время почитать. Я иначе стал начинать свой день. Это серьёзно изменило мою жизнь. Иногда говорят: эй, ты не подписан на меня, хотя на самом деле следишь. Теперь я ни на кого не подписан, и никто не может пожаловаться», — цитирует Хэмилтона Reuters.
На аккаунт Хэмилтона в «Инстаграме» подписаны 12,8 млн человек. В «Твиттере» на него подписаны 5,6 млн пользователей, а сам Льюис подписан на 843 аккаунта.
- 20 сентября 2019
-
10:32
-
10:05
-
09:16
-
08:00
-
00:25
-
00:16
- 19 сентября 2019
-
22:47
-
21:35
-
20:33
-
19:21
-
19:14
-
18:30
-
17:55
-
17:16
-
16:50
-
15:55
-
15:46
-
15:44
-
15:10
-
14:54
-
14:45
-
14:10
-
14:06
-
13:52
-
13:43
-
12:27
-
12:07
-
11:40
-
11:14
-
10:58
-
10:26
-
10:13
-
09:15
-
00:37
- 18 сентября 2019
-
23:38