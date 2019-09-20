Хэмилтон отписался от всех аккаунтов в «Инстаграме»

Пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», лидирующий в личном зачёте сезона-2019, отписался от всех аккаунтов, на которые был подписан в «Инстаграме». Хэмилтон рассказал, что такое решение серьёзно изменило его жизнь.

«Я просто хотел начать с чистого листа. Я заметил, что после пробуждения всегда первым делом заходил в «Инстаграм» и смотрел, что случилось. Выходило, что я играл в догонялки, и я решил это изменить.

Теперь я просыпаюсь, и у меня есть время почитать. Я иначе стал начинать свой день. Это серьёзно изменило мою жизнь. Иногда говорят: эй, ты не подписан на меня, хотя на самом деле следишь. Теперь я ни на кого не подписан, и никто не может пожаловаться», — цитирует Хэмилтона Reuters.

На аккаунт Хэмилтона в «Инстаграме» подписаны 12,8 млн человек. В «Твиттере» на него подписаны 5,6 млн пользователей, а сам Льюис подписан на 843 аккаунта.