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Магнуссен поддержал решение «Хааса» оставить Грожана

Магнуссен поддержал решение «Хааса» оставить Грожана
Авто / Формула-1 0

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен поддержал решение команды продлить контракт с французом Роменом Грожаном. Магнуссен и Грожан останутся в «Хаасе» до сезона-2020 включительно. Датчанин не рисковал лишиться места в коллективе по окончании текущего сезона, поскольку его соглашение изначально было рассчитано до 2020-го.

«Считаю, это хорошее решение, поскольку оно обеспечивает преемственность. Можете верить, можете не верить, но мы с Роменом прекрасно сработались. Преемственность очень важна, особенно в такой трудной ситуации, в какой мы очутились», — цитирует Магнуссена GrandPX.news.

Призовым пилотом «Хааса» мог стать немецкий гонщик Нико Хюлькенберг, которому пришлось искать новую команду вследствие прихода в «Рено» француза Эстебана Окона, но сторонам не удалось договориться о контракте.

Источник: Хюлькенберг может перейти в «Альфа Ромео»
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