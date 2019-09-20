Магнуссен поддержал решение «Хааса» оставить Грожана

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен поддержал решение команды продлить контракт с французом Роменом Грожаном. Магнуссен и Грожан останутся в «Хаасе» до сезона-2020 включительно. Датчанин не рисковал лишиться места в коллективе по окончании текущего сезона, поскольку его соглашение изначально было рассчитано до 2020-го.

«Считаю, это хорошее решение, поскольку оно обеспечивает преемственность. Можете верить, можете не верить, но мы с Роменом прекрасно сработались. Преемственность очень важна, особенно в такой трудной ситуации, в какой мы очутились», — цитирует Магнуссена GrandPX.news.

Призовым пилотом «Хааса» мог стать немецкий гонщик Нико Хюлькенберг, которому пришлось искать новую команду вследствие прихода в «Рено» француза Эстебана Окона, но сторонам не удалось договориться о контракте.