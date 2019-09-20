Магнуссен поддержал решение «Хааса» оставить Грожана

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен поддержал решение команды продлить контракт с французом Роменом Грожаном. Магнуссен и Грожан останутся в «Хаасе» до сезона-2020 включительно. Датчанин не рисковал лишиться места в коллективе по окончании текущего сезона, поскольку его соглашение изначально было рассчитано до 2020-го.
«Считаю, это хорошее решение, поскольку оно обеспечивает преемственность. Можете верить, можете не верить, но мы с Роменом прекрасно сработались. Преемственность очень важна, особенно в такой трудной ситуации, в какой мы очутились», — цитирует Магнуссена GrandPX.news.
Призовым пилотом «Хааса» мог стать немецкий гонщик Нико Хюлькенберг, которому пришлось искать новую команду вследствие прихода в «Рено» француза Эстебана Окона, но сторонам не удалось договориться о контракте.
- 20 сентября 2019
-
10:32
-
10:05
-
09:16
-
08:00
-
00:25
-
00:16
- 19 сентября 2019
-
22:47
-
21:35
-
20:33
-
19:21
-
19:14
-
18:30
-
17:55
-
17:16
-
16:50
-
15:55
-
15:46
-
15:44
-
15:10
-
14:54
-
14:45
-
14:10
-
14:06
-
13:52
-
13:43
-
12:27
-
12:07
-
11:40
-
11:14
-
10:58
-
10:26
-
10:13
-
09:15
-
00:37
- 18 сентября 2019
-
23:38