Риккардо удивила новость о продлении «Хаасом» контракта с Грожаном

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо признал, что не рассчитывал увидеть француза Ромена Грожана в пелотоне Формулы-1 в следующем сезоне. Вчера, 19 сентября, в «Хаасе» объявили о продлении контракта с Грожаном ещё на сезон.
«Я только несколько дней назад слышал, что он собрался перейти в Формулу-Е. Думал, он собирается покинуть Формулу-1, особенно после таких сезонов, когда у него то взлёт, то падение. Возможно, ему пора было заняться чем-то другим.
Поэтому я немного удивлён. Но разве что немного. Если есть возможность остаться в Ф-1, это лучше, чем всё остальное», — приводит слова Риккардо GrandPX.news.
Напарником Грожана в 2020 году, как и до этого, будет датчанин Кевин Магнуссен, чьё соглашение изначально было рассчитано до сезона-2020 включительно.
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