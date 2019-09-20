Джовинацци признался, что боится потерять место в «Альфа Ромео»

Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци опасается, что не останется в команде в сезоне-2020.
Слухи о том, что Джовинацци рискует лишиться места в «Альфа Ромео», появились после того, как Нико Хюлькенбергу не удалось договориться о контракте с «Хаасом». Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр, знакомый с Хюлькенбергом по выступлениям в «младших» сериях, хорошо отзывается о немце.
«Я всегда испытываю давление, даже в картинге так было. У меня не было денег на выступления. Когда я выступал в Формуле-3 и Формуле-2, то понимал, что могу лишиться места сразу, как только допущу ошибку, а в Формуле-1 — тем более. Но таковы правила», — цитирует Джовинацци GrandPX.news.
После 14 этапов сезона на счету Джовинацци три очка, а его напарник Кими Райкконен набрал 31 очко.
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