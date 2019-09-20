В Бахе Иордании выступает гонщик, построивший марсоход для Мэтта Деймона

Накануне стартовал очередной этап Кубка мира по бахам — Баха Иордании. После административных и технических проверок и брифинга у участников в полдень была возможность познакомиться с трассой трёхкилометрового пролога, которую сделали прямо в центре города.



Четыре автомобиля «МИНИ» заняли все первые места. Лучшее время показал польский гонщик Якуб Пшигонски. Вторым с отставанием в три секунды стал его напарник аргентинец Орландо Терранова. Третье время показал гонщик из Саудовской Аравии Яссир Сейдан, который впервые едет Кубок мира с португальским штурманом Паолу Фиузой, с которым начинал карьеру в «МИНИ» Терранова. Российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова завершил пролог на четвёртой позиции, в восьми секундах от лидера.



Венгерский гонщик Балаш Салай на «Опеле» завершил спецучасток на 10-й позиции, но штраф в 11 минут откинул его на последнее место. Балаш посетовал, что его бензиновый двигатель на трассе такого типе работал не очень хорошо, и пошутил, что лучше бы было ехать на двигателе, работающем на плутонии. Дело в том, что Балаш – создатель знаменитого марсохода из фильма «Марсианин», в котором снимался Мэтт Деймон, а съёмки проходили как раз в Иордании.

Посмотреть видео можно на YouTube-аккаунте Светланы Амеличкиной и Марины Максимовой.