Вассёр: никто лучше меня не знает Хюлькенберга

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр прокомментировал слухи о приходе в команду немца Нико Хюлькенберга, который лишился места в «Рено» на сезон-2020 ввиду приглашения француза Эстебана Окона и не смог договориться о контракте с «Хаасом».

В 2009 году Хюлькенберг стал чемпионом GP2 в составе команды «АРТ», которую возглавлял Вассёр. Кроме того именно Вассёр приглашал Нико в «Рено» перед сезоном-2017.

«Мне нет нужды беседовать с Нико. Никто лучше меня его не знает. Он был чемпионом Формулы-3 и Формулы-2 в моей команде. И я привёл его в «Рено» в 2017-м», — приводит слова Вассёра GrandPX.news.

После 14 этапов сезона на счету Хюлькенберга 31 очко — на три меньше, чем у его напарника Даниэля Риккардо.