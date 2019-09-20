Риккардо: Феттелю нужна лишь одна хорошая гонка, чтобы вернуть форму

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал выступления Себастьяна Феттеля из «Феррари», который в 2019 году не выиграл ещё ни одной гонки.
Риккардо и Феттель были напарниками по «Ред Булл» в сезоне-2014, и тогда австралиец одержал три победы, а немец — ни одной. После этого Себастьян ушёл «Феррари», в составе которой одержал победу уже во второй гонке.
Риккардо спросили, сможет ли Феттель набрать былую форму.
«Да, считаю, он вполне способен на это. Как раз я могу ответить на этот вопрос. Когда-то, в 2014 году, он очутился в похожем положении, но затем отыгрался. Если мне не изменяет память, он выиграл вторую гонку в 2015-м.
У него есть всё, чтобы вернуться. Ему нужна лишь одна гонка», — цитирует Риккардо Autosport.
После 14 этапов сезона Феттель идёт на пятом месте в личном зачёте, уступая напарнику Шарлю Леклеру 13 очков.
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