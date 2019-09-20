«Мерседес» вызвали к судьям за холодное топливо в баках у Хэмилтона

После первой тренировки Гран-при Сингапура представителей «Мерседеса» вызвали к судьям ФИА. В заметке технического делагата ФИА Йо Бауэра сказано, что топливо в баках машины Льюиса Хэмилтона оказалось холоднее, чем разрешено правилами.

Сообщается, что температура топлива, измеренная при помощи датчика ФИА, оказалась более чем на 11 градусов Цельсия ниже температуры окружающей среды, что не соответствует регламенту.

Использование более холодного топлива в теории может обеспечить прибавку в эффективности. В сезоне-2019 «Альфа Ромео» за аналогичное нарушение на Гран-при Австрии оштрафовали на € 5000.

В первой тренировке в Сингапуре Хэмилтон показал третье время, уступив Максу Ферстаппену («Ред Булл») и Себастьяну Феттелю («Феррари»).