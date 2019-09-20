Видео: авария Боттаса на первой тренировке в Сингапуре

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас разбил машину на первой тренировке этапа Формулы-1 в Сингапуре. Боттас заблокировал шины в 19-м повороте и врезался в отбойник. Видео аварии «Мерседес» выложил в своём официальном «твиттере».

Посмотреть видеозапись аварии Боттаса можно в «Твиттере».

На первой тренировке Гран-при Сингапура Боттас показал четвёртое время, более секунды уступив лидеру сессии Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Между ними вклинились Себастьян Феттель («Феррари») и Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

На Гран-при Сингапура 2018 года Боттас также стал четвёртым, уступив победителю гонки Хэмилтону более 50 секунд. Вторым тогда к финишу пришёл Ферстаппен, а третьим стал Феттель.

Вторая тренировка в Сингапуре начнётся в 15:30 мск.

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