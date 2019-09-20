«Мерседес» оштрафовали на € 5000 за холодное топливо в баках у Хэмилтона

После первой тренировки Гран-при Сингапура судьи ФИА обнаружили, что топливо в баках машины гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона оказалось холоднее, чем разрешено правилами. Температура топлива оказалась более чем на 11 градусов Цельсия ниже температуры окружающей среды, что не соответствует регламенту.

Изучив обстоятельства, судьи решили оштрафовать «Мерседес» на € 5 тыс. В команде признали ошибку, связанную с определением нужной температуры топлива.

«Мерседес» отделался денежным штрафом и избежал спортивного наказания по той причине, что инцидент случился в тренировке. «Альфа Ромео» за аналогичное нарушение на Гран-при Австрии оштрафовали на € 5000.

В первой тренировке в Сингапуре Хэмилтон показал третье время, уступив Максу Ферстаппену («Ред Булл») и Себастьяну Феттелю («Феррари»).