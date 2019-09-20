Хорнер не понял, зачем Грожан нужен «Хаасу»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал решение «Хааса» продлить контракт с французским гонщиком Роменом Грожаном, который будет выступать за команду до 2020 года включительно. После 14 этапов сезона на счету Грожана восемь очков, а у его напарника Кевина Магнуссена — 18.

«Не могу понять, зачем они оставили Грожана. Но это их выбор. У них есть все данные, вся информация. Но со стороны можно сказать, что они, назовём это так, сделали интересный выбор», — цитирует Хорнера Planet F1.

На место в «Хаас» претендовал гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг, но ему не удалось договориться с командой о контракте. Хорнер исключил, что возможен вариант, при котором Хюлькенберг попадёт в «Ред Булл».

«Нико — качественный гонщик, он заслуживает места в Формуле-1. Странно, что он рискует оказаться на обочине. Но у нас есть свои молодые таланты. Нам нет необходимости смотреть на сторону», — добавил Хорнер.