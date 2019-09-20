За пять лет «Сочи Автодром» посетило более миллиона человек

С момента открытия «Сочи Автодрома» 20 сентября 2014 года трассу в Олимпийском парке посетило более миллиона человек, сообщает пресс-служба организатора этапа Формулы-1 и владельца трассы — АНО «РОСГОНКИ». В сообщении для прессы отмечается, что в этом году удалось повысить эффективность управления гоночной трассой. В частности, налажено сотрудничество с компанией «Мерседес-Бенц РУС», а обновлённая программа услуг помогает увеличивать популярность автоспорта и пользуется успехом среди жителей и гостей Сочи.



С 26 по 29 сентября на трассе пройдёт Гран-при России Формулы-1. В рамках развлекательной программы Гран-при России пройдут концерты «Ленинграда», «Мумий Тролля» и «Ночных снайперов», авиашоу «Русских витязей» и многое другое.



После завершения этапа Формулы-1 программа услуг «Сочи Автодрома» возобновит свою работу. Любой желающий сможет улучшить навыки вождения по программе Mercedes-AMG Experience, прокатиться по трассе в рамках мастер-класса, трек-дней или в гоночном такси. Узнать больше о «королевских гонках» клиенты могут в рамках экскурсий, а услуга «Следуй за лидером» даст возможность проверить свои пилотажные способности. На «Сочи Автодроме» также работают школа дрифта, мотошкола, автофотошкола и «Сочи Авто Спорт музей».