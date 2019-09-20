Албон: после аварии немного потерял уверенность

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Сингапура, отметив, что авария в ходе второй тренировочной сессии немного выбила его из колеи и лишила уверенности.
«Я заблокировал колёса, так же как сделал это на предыдущем круге. Заблокировал колёса в том же месте и повредил шины. После аварии я немного потерял уверенности, но ожидал, что следующий после неё круг будет хуже. Трасса в Сингапуре очень техничная, здесь достаточно сделать одну ошибку, чтобы с кругом было покончено. Так что нужно пилотировать чисто, в то же время нужно атаковать среди стен. Как бы то ни было, уверен, что в квалификации нам будет полегче», — приводит слова Албона Crash.
Видео аварии пилота можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».
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