Албон: после аварии немного потерял уверенность

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Сингапура, отметив, что авария в ходе второй тренировочной сессии немного выбила его из колеи и лишила уверенности.

«Я заблокировал колёса, так же как сделал это на предыдущем круге. Заблокировал колёса в том же месте и повредил шины. После аварии я немного потерял уверенности, но ожидал, что следующий после неё круг будет хуже. Трасса в Сингапуре очень техничная, здесь достаточно сделать одну ошибку, чтобы с кругом было покончено. Так что нужно пилотировать чисто, в то же время нужно атаковать среди стен. Как бы то ни было, уверен, что в квалификации нам будет полегче», — приводит слова Албона Crash.

Видео аварии пилота можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».