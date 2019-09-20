Гасли: у меня хорошие ощущения от машины, что ободряет

Французский гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли рассказал, как для него сложились пятничные тренировки Гран-при Сингапура Формулы-1.



«Это был положительный первый день для нас в Сингапуре. Мы провели ряд тестов, но ещё остаётся некоторая работа на вечер, чтобы прибавить. То, что мы оказались в первой десятке по итогам обеих сессий, — это хорошее начало уик-энда, а наш темп выглядит достойно. Я думаю, борьба в квалификации будет действительно плотной, так что будет важно всё собрать воедино, чтобы мы получили максимальные шансы в субботу. У меня хорошие ощущения от машины, что ободряет», — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».