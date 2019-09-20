В «Торо Россо» считают, что ещё могут улучшить квалификационный темп

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Сингапура. По словам специалиста, машина показала неплохую скорость на длинных сериях, также он выразил уверенность, что команда сможет прибавить в дальнейшем.

«В первой свободной практике мы испытывали кое-что в области аэродинамики, но всё прошло по плану. Собрав нужную информацию, мы сфокусировались на балансе болида. Невзирая на то что выглядели конкурентоспособными на первой тренировке, мы внесли некоторые изменения перед второй сессией, чтобы быть готовыми к другим условиям на трассе.

В первой серии заездов на жёсткой резине мы выглядели конкурентоспособными, всё выглядело позитивно. Но на мягкой резине появилась проблема с недостаточной поворачиваемостью, так что мы не смогли выжать максимум на этом комплекте шин. Теперь мы понимаем, что необходимо делать завтра. У нас есть запас для прибавки с пустыми баками, но даже с полными баками наша скорость была неплохой", — приводит слова функционера пресс-служба «Торо Россо».