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Райкконен: у нас полностью пропало электричество в боксах

Райкконен: у нас полностью пропало электричество в боксах
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Сингапура, рассказав о проблемах, которые возникли во время сессий. В ходе первой практики в боксах команды полностью пропало электричество.

«Трудно сказать, где мы находимся, ведь первая практика получилась довольно беспорядочной. У нас полностью пропало электричество в боксах, так что мне пришлось стоять там почти час, я потерял ценное время. Во второй тренировке попытались отыграть потерянное и добились прогресса, но нам всё ещё нужно выполнить завтра невероятно много работы», — приводит слова Райкконена пресс-служба команды.

По итогам первой сессии Райкконен показал четырнадцатое время, а во второй практике финн стал шестнадцатым.

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