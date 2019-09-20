Хэмилтон: в болиде было — словно в сауне

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пожаловался на сильную жару в ходе свободных практик Гран-при Сингапура. Невзирая на это, британец остался доволен проделанной работой.
«Когда впервые садишься за руль в Сингапуре, машина всегда испытывает шок. Трасса очень ухабистая, круг длинный, к тому же очень жарко. В болиде было — словно в сауне.
Но в целом у нас получился хороший первый день. Мы выполнили план и продолжили улучшать машину. Так что я доволен. Сегодня чувствовал себя намного лучше в машине, чем в любой другой день в последнее время. Надеюсь сохранить эти ощущения на протяжении всего уик-энда. Сегодня сумел заставить шины работать. Я вошёл в ритм работы, и у меня получился хороший круг, получил удовольствие", — приводит слова британца GPblog.
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