Леклер: не чувствовал себя в болиде комфортно, но уик-энд не закончен
Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Сингапура, признав, что не чувствовал комфорта в болиде.
«Тяжёлый день. У нас были проблемы в ходе первой тренировки, так что мы не могли проехать много кругов, и это вызывает сожаление. Во второй практике я не чувствовал себя комфортно из-за баланса машины. Думаю, что смогу прибавить за счёт пилотажа.
Теперь мы проанализируем данные и удостоверимся, что нам удастся сделать шаг вперёд к завтрашнему дню. Приезжая в Сингапур, мы знали, что соперники будут сильны и предстоит не самый лёгкий уик-энд. Но он ещё не закончился. Сделаем всё, чтобы завтра выглядеть сильнее", — приводит слова монегаска GPblog.
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