Участник фатальной аварии в Ф-2 вышел из комы, его состояние остаётся серьёзным
Гонщик Формулы-2 Хуан Мануэль Корреа, ставший одним из участников смертельной аварии в гонке в Спа, был выведен из искусственной комы, сообщили официальные представители пилота. Корреа больше не требуются аппараты для обеспечения жизнедеятельности. Однако потребуется ещё несколько дней, прежде чем гонщик окончательно придёт в себя после пребывания в коме более двух недель. Состояние Корреа теперь оценивается как серьёзное, а не критическое. Он остаётся в отделении интенсивной терапии.
Теперь лечащие врачи ожидают, пока лёгкие Корреа полностью восстановятся, чтобы их состояние позволило провести серьёзную операцию на сильно травмированной правой ноге. Сильное откладывание операции может привести к необратимым последствиям для конечности.
Россиянин Исаакян заменит остающегося в коме Корреа в Формуле-2
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