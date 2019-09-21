Руководители команд Ф-1 выступили против использования балласта вместо штрафов

Руководители команд высказались против идеи заменить штрафы за замену элементов позициями на стартовой решётке балластом на болиде.



«Мы видели на примере других гоночных серий, что идея с балластом не работает. Это в итоге портит весь уик-энд, а не только квалификацию. Единственный недостаток нынешней системы — что болельщики путаются, кто с какой позиции будет стартовать», — приводит слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера Motorsport.



«Если использовать балласт, то зрителям будет сложно объяснить, почему одна машина медленнее другой. Это не мой вариант. Нам нужна система, которая будет достаточно жёсткой. Нынешняя система работает не так плохо. Если выбирать между штрафами на решётке и балластом, выберу штрафы», — добавил руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.

Формула-1 изучает, не заменить ли штрафы на решётке балластом