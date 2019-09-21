Албон ждёт сложную гонку после отставания на 0,9 секунды от Ферстаппена
Пилот «Ред Булл» Александер Албон ожидает сложный этап на Гран-при Сингапура после отставания почти на одну секунду в пятничных тренировках от напарника, Макса Ферстаппена. По словам Албона, ему тяжело даётся адаптация на этой трассе.
«Очень сложная трасса. Очень техничная, мне довольно сложно адаптироваться здесь. В Сингапуре много поворотов и других сложных мест. Нужно следить за перегревом себя, шин, тормозов. Уверен, в воскресенье будет очень трудно.
Круг настолько техничный, что стоит допустить одну ошибку — и ваш круг закончен. Нужно пилотировать чисто и стараться избегать стен», — приводит слова Александера Албона RaceFans.
По итогам второй тренировки Албон уступил Ферстаппену 986 тысячных секунды.
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