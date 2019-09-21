Р. Шумахер: «Феррари» могла понизить Феттеля в статусе до второго пилота

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что «Феррари» могла понизить Себастьяна Феттеля в статусе до второго пилота команды.
«Гонка Феттеля в Монце — худшее, что могло произойти с гонщиком с точки зрения отношений в команде. Есть подозрение, что в команде его могли понизить до «второго номера», о чём косвенно говорят некоторые публикации на их официальном сайте. Сейчас Себастьяну нужно стать более открытым для зрителей. К примеру, дать откровенное интервью, в котором он бы рассказал, что с ним происходит.
Он должен стараться избегать ошибок, особенно подобных тем, что случилась в Монце. Если продолжать в том же духе, не уверен, что «Феррари» захочет его удержать. Сейчас Феттелю важно доминировать в борьбе с Леклером до конца сезона. Если нет, то он может покинуть команду», — приводит слова Ральфа Шумахера Speedweek.
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