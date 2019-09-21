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Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация. Онлайн-трансляция
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 21 сентября, состоится квалификация пятнадцатого этапа сезона-2019 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Сингапура. Этап принимает уличная трасса «Марина Бей» в Сингапуре. Начало квалификации запланировано на 16:00 мск.

Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает десятое место.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Онлайн-трансляция квалификации

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