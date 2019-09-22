Формула-1. Гран-при Сингапура. Гонка. Онлайн-трансляция
Сегодня, 22 сентября, на уличной трассе «Марина Бей» в Сингапуре состоится гонка пятнадцатого этапа сезона-2019 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Сингапура.
Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает десятое место.
Начало гонки запланировано на 15:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Сингапура. Онлайн-трансляция гонки
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