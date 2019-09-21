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Марко намекнул, что Албон останется в «Ред Булл» в 2020 году

Марко намекнул, что Албон останется в «Ред Булл» в 2020 году
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко намекнул, что Александер Албон останется в австрийской команде в 2020 году.

«Думаю, Ферстаппену нужен напарник, который будет близок к нему. Похоже, мы нашли подходящий вариант с Александером Албоном. Пока он очень хорош и постоянно прогрессирует. Не нужно забывать, он никогда раньше не бывал в Сингапуре, но является самым быстрым новичком здесь. Команде важно, чтобы у Ферстаппена был сильный напарник, чтобы мы могли навязать борьбу в Кубке конструкторов», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Напомним, Албон заменил Пьера Гасли перед Гран-при Бельгии. По заявлениям Марко, шансы получить место напарника Ферстаппена на 2020 год есть у Албона, Гасли и Даниила Квята.

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