Зафнауэр: болиды 2021 года станут на 5-7 секунд медленнее

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр считает, что болиды 2021 года станут на семь секунд медленнее нынешних.



«Прижимная сила станет намного меньше. Мы станем на пять, шесть или семь секунд медленнее, в зависмости от трассы. Мы будем тратить $ 175 млн, если придерживаться ограничений бюджета. В общей сложности мы можем потратить $ 200 млн, чтобы получить болид, который будет чуть быстрее Формулы-2, где используют одинаковые машины.



Хотя я и работал в автоспорте, но я был болельщиком и мне нравилось то, что в Формуле-1 — самые быстрые машины на планете. Это была отличительная черта. Как только мы перестанем быть самыми быстрыми, болельщикам потребуется время, чтобы привыкнуть», — приводит слова Отмара Зафнауэра RaceFans.