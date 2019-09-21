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Зафнауэр: болиды 2021 года станут на 5-7 секунд медленнее

Зафнауэр: болиды 2021 года станут на 5-7 секунд медленнее
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр считает, что болиды 2021 года станут на семь секунд медленнее нынешних.

«Прижимная сила станет намного меньше. Мы станем на пять, шесть или семь секунд медленнее, в зависмости от трассы. Мы будем тратить $ 175 млн, если придерживаться ограничений бюджета. В общей сложности мы можем потратить $ 200 млн, чтобы получить болид, который будет чуть быстрее Формулы-2, где используют одинаковые машины.

Хотя я и работал в автоспорте, но я был болельщиком и мне нравилось то, что в Формуле-1 — самые быстрые машины на планете. Это была отличительная черта. Как только мы перестанем быть самыми быстрыми, болельщикам потребуется время, чтобы привыкнуть», — приводит слова Отмара Зафнауэра RaceFans.

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