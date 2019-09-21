На болиде Квята заменят силовую установку

На болиде российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята заменят силовую установку, сообщает пресс-служба итальянской команды в «Твиттере». Во время третьей тренировки на болиде Квята возникли проблемы с двигателем, из-за чего россиянин не смог пройти ни одного быстрого круга.

После исследования силовой установки инженерами было принято решение заменить её: на двигателе была обнаружена утечка масла, с которой Квят уже сталкивался на Гран-при Италии. Примечательно, что команда заявляла, что проблема решена, и оставила на этап в Сингапуре на болиде Квята именно «итальянскую» силовую установку.



Квяту поставили одну из старых силовых установок, благодаря чему Даниилу удастся избежать штрафа в виде потери позиций на стартовой решётке.