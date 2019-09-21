В «Ред Булл» не рассматривают кандидатуру Квята на сезон-2020
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что команда не рассматривает кандидатуру российского пилота Даниила Квята на переход в австрийскую команду. По словам Марко, в команде хотят сделать выбор между Александером Албоном и Пьером Гасли.
«Мы примем решение по составу команды «Ред Булл» после Гран-при Мексики. Контракт Квята подтверждён на следующий год, по крайней мере с этим всё понятно. Сейчас нам предстоит выбрать между Пьером Гасли и Александером Албоном в качестве партнёра Макса Ферстаппена», — приводит слова Хельмута Марко GPFans.
Ранее Хельмут Марко намекнул, что в команде склоняются к тому, чтобы оставить в составе Александера Албона в качестве партнёра Ферстаппена.
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