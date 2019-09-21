Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Квят — 16-й

На городской трассе «Марина-Бей» завершилась квалификационная сессия Гран-при Сингапура Формулы-1. Её победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, завоевавший третий поул кряду. Второе место у лидера общего зачёте Льюиса Хэмилтона, тройку лучших замкнул Себастьян Феттель на «Феррари».



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал шестнадцатое время. Напомним, что из-за технических проблем в третьей тренировке на его болиде была заменена силовая установка и в квалификации он выступил со старым мотором. Напарник Квята Пьер Гасли стал тринадцатым.



Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.36,217

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,191

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,220

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,596

5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,929

6. Александер Албон («Ред Булл») — +1,194

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,601

8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,878

9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,047

10. Ландо Норрис («Макларен») — +2,112



Не вышли в третий сегмент:



11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.38,620

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.38,697

13. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.38,699

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.38,858

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.39,650



Не вышли во второй сегмент:



16. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.39,957

17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.39,979

18. Ромен Грожан («Хаас») — 1.40,277

19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.40,867

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.41,186.