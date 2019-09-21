Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Квят — 16-й

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Квят — 16-й
Авто / Формула-1 0

На городской трассе «Марина-Бей» завершилась квалификационная сессия Гран-при Сингапура Формулы-1. Её победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, завоевавший третий поул кряду. Второе место у лидера общего зачёте Льюиса Хэмилтона, тройку лучших замкнул Себастьян Феттель на «Феррари».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал шестнадцатое время. Напомним, что из-за технических проблем в третьей тренировке на его болиде была заменена силовая установка и в квалификации он выступил со старым мотором. Напарник Квята Пьер Гасли стал тринадцатым.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.36,217
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,191
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,220
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,596
5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,929
6. Александер Албон («Ред Булл») — +1,194
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,601
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,878
9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,047
10. Ландо Норрис («Макларен») — +2,112

Не вышли в третий сегмент:

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.38,620
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.38,697
13. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.38,699
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.38,858
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.39,650

Не вышли во второй сегмент:

16. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.39,957
17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.39,979
18. Ромен Грожан («Хаас») — 1.40,277
19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.40,867
20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.41,186.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент