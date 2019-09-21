Леклер побил рекорд Феттеля, став самым молодым пилотом, завоёвывавшим 5 поулов

Сегодня, 21 сентября, на городской трассе «Марина-Бей» состоялась квалификация Гран-при Сингапура Формулы-1. Её победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Для монегаска это уже пятый поул как в сезоне, так и в карьере, к тому же третий кряду.

Победа в квалификации Гран-при Сингапура помогла Леклеру превзойти рекорд напарника по команде, Себастьяна Феттеля. Шарль стал лидером по количеству выигранных поулов, среди пилотов не достигших возраста 22 лет. Ранее первое место по этому показателю занимал именно Феттель, который до 22 лет успел завоевать четыре победы в квалификациях.

Напомним, нынешний сезон у Леклера — первый в составе «Скудерии» и второй — в Формуле-1. В 2018 году он выступал за «Альфа Ромео».